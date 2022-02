IOC-Boss zum Drama um Walijewa: „Wie kann man so gefühlskalt sein?“

All diese Probleme gingen an Miriam Ziegler und Severin Kiefer vorbei. Dennoch lief es für die Österreicher in Peking nicht wie erhofft. Das Ergebnis von 51,96 Punkten im Kurzprogramm reichte nur für den 18. und letzten Platz und nicht für die Teilnahme an der Kür. „Ich vermute, dass uns die Wettkampfpraxis gefehlt hat“, sagte Ziegler. „Es war erst unser dritter Wettkampf in diesem Jahr.“