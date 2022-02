Im Doping-Fall Walijewa werden kritische Journalisten bedroht

Unterdessen hat die Trainerin der 15-jährigen Eiskunstläuferin Eteri Tutberidse ihre Athletin in Schutz genommen. „Ich bin absolut sicher, dass Kamila unschuldig und sauber ist“, sagte Tutberidse am Samstag im russischen Staatsfernsehen. Es gebe in der Angelegenheit viele Fragen und wenige Antworten. „Wir hoffen wirklich, dass die Gerechtigkeit siegen wird“, sagte die Trainerin.