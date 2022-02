Vor exakt 50 Jahren brach eine Welt zusammen. Für den deutschen Eishockey-Spieler Alois Schloder im Speziellen und für den Wintersport im Allgemeinen. Am 7. Februar 1972 wird der heute 74-Jährige in Sapporo des Dopings überführt. Schloder ist damit der erste Mensch in der Geschichte von Winterspielen, dem die Einnahme von verbotenen Substanzen nachgewiesen werden konnte.

Ein Skandal oder doch ein Erfolg?