Innsbruck setzte Eishockey-Siegesserie auch in Villach fort

Innsbruck ist weiter das Team der Stunde in der ICE-Eishockeyliga. Die Tiroler feierten am Freitag mit einem 3:2 nach Verlängerung in Villach den siebenten Sieg in Folge und liegen punktgleich mit Fehervar und vier Zähler hinter Ljubljana auf Rang drei. Auch die Vienna Capitals setzten ihre Erfolgsserie mit einem 3:2 nach Penaltyschießen gegen Schlusslicht Black Wings Linz fort.