Der nächste Todesfall bei Bratislava: Manager beging Selbstmord

Die Capitals aus Bratislava müssen momentan unglaubliches Leid ertragen. Der Klub, der seit Sommer 2020 in der ICE Hockey League spielt, wird vom Schicksal auf eine harte Probe gestellt.

Am Mittwoch ist Stürmer Boris Sadecky verstorben. Der 24-Jährige hatte am Freitag beim Spiel in Dornbirn einen Herzstillstand erlitten.

Am Freitag kam die Nachricht aus der slowakischen Hauptstadt, dass Manager Dusan Pasek Selbstmord begangen habe. Der Slowake wurde nur 36 Jahre alt. Vor 23 Jahren hatte sein Vater im Alter von 38 Jahren ebenfalls den Freitod gewählt.

Sie sind in einer verzweifelten Lebenssituation und brauchen Hilfe? Sprechen Sie mit anderen Menschen darüber. Hilfsangebote für Personen mit Suizidgedanken und deren Angehörige bietet das Suizidpräventionsportal des Gesundheitsministeriums. Unter www.suizid-praevention.gv.at finden sich Kontaktdaten von Hilfseinrichtungen in Österreich.