Trauer in der ICE Hockey League um Bratislava-Spieler Sadecky

Boris Sadecky ist tot. Der Stürmer der Bratislava Capitals starb am Mittwoch im Alter von nur 24 Jahren. Der Slowake war am Freitag im Spiel seiner Bratislava Capitals in Dornbirn zusammengebrochen und musste in der Halle reanimiert werden. Der 24-Jährige hatte einen Herzstillstand und musste auf die Intensivstation in Dornbirn.

"Mit tiefer Trauer im Herzen und Bedauern verkünden wir den Tod unseres Spielers Boris Sadecky. Unser herzliches Beileid richtet sich an seine Familie und Freunde. Nach Rücksprache mit der Familie werden wir derzeit keine weiteren Informationen veröffentlichen. Wir bitten alle, die Privatsphäre der Familie Sadecky zu respektieren", schrieb Vizepräsident Dusan Pasek.

Das Abendspiel in der Liga zwischen den Vienna Capitals und dem KAC wurde abgesagt.