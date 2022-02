In Olympia-Form: Weltmeister Stefan Kraft führt ÖSV-Quartett an

"Ich bin froh, dass es so stabil ist und so gut funktioniert. Überraschend für mich, ich hätte es mir so gewünscht, das nehme ich gern", sagte Kraft nach seinen Befreiungssprüngen. Die (kleinere) Schanze taugt ihm. "Vielleicht ist es gut, wenn alles einmal bissl langsamer dahin geht." Der erste von drei reinen Männer-Bewerben geht am Sonntag (12.00 Uhr MEZ) in Szene, davor gilt es aber die Qualifikation am Samstag (7.20 Uhr) zu überstehen.

Ganz gute Freunde

War Kraft am Vortag in zwei von drei Trainingssprüngen jeweils Vierter gewesen, legte er am Freitag in Zhangjiakou mit einem fünften und zweiten Platz nach. Die danach beste rot-weiß-rote Serie lieferte Fettner mit den Rängen acht, zwölf und fünf und seiner Höchstweite bei guter Windunterstützung von 101,0 m - erreicht im dritten Heat, als von einer Luke höher als davor gesprungen wurde.