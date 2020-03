Hochform im hohen Norden: Mayer gewinnt die letzte Saisonabfahrt

Matthias Mayer ist einer der wenigen österreichischen Skifahrer, die mit diesem Winter zufrieden sein können. Immerhin gelang es dem Kärntner, gleich in drei Disziplinen (Abfahrt, Super-G, Kombination) Siege einzufahren. Seine Hochform und Konstanz stellte der 29-Jährige nun auch bei der letzten Saisonabfahrt in Kvitfjell (NOR) unter Beweis: Mayer fuhr überraschend dem Topfavoriten Aleksander Aamodt Kilde um die Ohren und feierte im hohen Norden seinen vierten Saisonsieg.