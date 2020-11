Heute vor 6 Jahren: Der letzte Slalomsieg der ÖSV-Damen

Der Bichlbacherin gelang es, in ihrer Laufbahn bei Großereignissen in sämtlichen Disziplinen Medaillen zu gewinnen. Sie war Weltmeisterin im Riesentorlauf (2007), holte Olympiasilber in Slalom (2006) und in der Kombination (2014), dazu WM-Bronze in der Abfahrt (2007) und Olympia-Bronze im Super-G (2014).