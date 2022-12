Maiers Tränen und Hirschers Show: Die Rücktritte der ÖSV-Skistars

In dem Alter, in dem Matthias Mayer 2014 seinen ersten Olympiasieg feierte (24), befand sich Toni Sailer bereits in Ski-Pension. Mit nur 23 Jahren wechselte der Kitzbüheler die Rolle und ins Film-Business. Bis Mayer war der im Jahr 2009 verstorbene Sailer mit drei Goldmedaillen (Cortina 1956) der erfolgreichste ÖSV-Skifahrer bei Olympischen Spielen.