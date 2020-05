Harand klagt die Eishockey-Liga

Es klingt, als habe er abgeschlossen. „Ich glaube, die nehmen mich nicht ernst“, sagt Chris Harand.



Der 32-jährige, 72-fache österreichische Teamspieler hat nichts mehr zu verlieren und könnte die Erste Bank Eishockey Liga in Bedrängnis bringen. Denn nachdem er in der vergangenen Saison bei keinem Klub einen Vertrag bekam und sein Try-out-Engagement in Dornbirn nicht verlängert wurde, weil er zu viele Punkte (siehe unten) habe, verklagte Harand die Liga auf Schadenersatz. Am Dienstag wird am Wiener Oberlandesgericht verhandelt.



Insider geben dem Wiener gute Chancen, eine Art Eishockey-Bosman aus Österreich zu werden. Nach einer Schadenersatzklage des belgischen Fußballers Jean-Marc Bosman hatte der Europäische Gerichtshof 1995 durchgesetzt, dass es keine Ablösezahlungen nach Vertragsende gibt und dass Beschränkungen für EU-Ausländer ungültig sind.



Seit in der EBEL die Punkteregel zur Kadererstellung 2007 eingeführt wurde, haben zirka 50 Österreicher ihren Arbeitsplatz in der Liga verloren. Ob sie mit dem gestiegenen Niveau nicht mehr mitkamen oder Opfer der Punkteregel sind, kann diskutiert werden. Harand ist der bekannteste Fall: 2011 wurde er in Wien wegen der Punkteregel abgemeldet, 2012 in Dornbirn. Jetzt ist er bei Lustenau in der zweiten Liga. „Ich bin nur froh, dass ich wieder spielen kann.“