Happy Birthday: Die Bergiselschanze feiert ihr 20-Jahr-Jubiläum

Die Skispringer lieben die Atmosphäre auf dem Bergisel."Von der Stimmung her ist der Hexenkessel unten immer noch ein Wahnsinn. Es ist extrem laut und man kriegt einfach von den Leuten so viel mit. Mir persönlich wird der Bergisel immer in Erinnerung bleiben, weil ich hier bei der Tournee der erste Tiroler war, der gewinnen konnte", erinnert sich der heutige ÖSV-Cheftrainer Andreas Widhölzl, der 2000 noch auf der alten Anlage gewann.

Auf der neuen Bergiselschanze feierten die Österreicher fünf Tagessiege bei der Vierschanzen-Tournee. Der letzte Erfolg ist allerdings schon verjährt. Lokalmatador Gregor Schlierenzauer war 2013 der letzte österreichische Sieger auf dem Bergisel.

Die große Jubiläumsfeier findet im Rahmen der kommenden Vierschanzentournee statt. Das Springen in Innsbruck ist am 4. Jänner 2023.