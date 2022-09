Schanze frei: Marcel Hirscher macht jetzt auch Sprungski

„Im Leistungssport geht es um Weiterentwicklung. Ich wollte nach der vergangenen Saison etwas

verändern und bin ganz offen in die Materialtests gegangen“, erklärt DSV-Adler Andreas Wellinger. „Bei

den Tests hat sich gezeigt, dass die Performance des neuen Materials von VAN DEER-Red Bull Sports

richtig stark ist", sagt Wellinger.

Mastermind im Hintergrund bei Van Deer ist Anton Giger. Der langjährige ÖSV-Direktor ist nach dem letzten Winter zu Red Bull und Marcel Hirscher gewechselt und hat in diesem Zuge einige erfahrene Mitarbeiter vom Österreichischen Skiverband mitgenommen. Darunter sind der Chef der Entwicklungsabteilung sowie langjährige Servicemitarbeiter, die in der Vergangenheit maßgeblichen Anteil an den ÖSV-Erfolgen hatten.