Das Dream-Team ist perfekt: Kristoffersen fährt Hirschers Ski

"Let's rock it!". Mit diesen Worten gab Hirscher am Samstag die Verpflichtung von Henrik Kristoffersen bekannt. Und es spricht für das Material des österreichischen Ski-Superstars, dass der Norweger nach mehr als eineinhalb Jahrzehnten seiner langjährigen Skimarke Rossignol den Rücken gekehrt hat. „Es ist eine Freundschaft, die als faire Rivalität begann. Wir haben gegeneinander gekämpft - immer, wenn ich Zweiter wurde, wurde Marcel Erster und andersherum. Und jetzt ist es an der Zeit, gemeinsam zu gewinnen“, so Kristoffersen.