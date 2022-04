Skimarke von Ex-ÖSV-Star Hirscher nahm ersten Läufer unter Vertrag

Knapp sieben Monate ist es her, dass Ex-Skistar Marcel Hirscher seine eigene Skimarke "Van Deer" präsentierte. All sein Herzblut und Know-How als Skiläufer stecke in diesem Produkt, hieß es damals. "Dieser Ski wird Weltcuprennen gewinnen", prophezeite der achtfache Gesamt-Weltcup-Sieger.