Halbzeitführung für 19-jährigen ÖSV-Kombinierer

Lamparter stellte mit 147,5 Metern die Tageshöchstweite auf, sein Vorsprung auf den zweitplatzierten Esten Ilves beträgt elf Sekunden. Der norwegische Gesamtweltcupsieger Jarl Magnus Riiber liegt als Vierter bereits mehr als eine halbe Minute zurück.

Starke Rückkehr von Seidl

Auch Mario Seidl konnte sich in Szene setzen. In seinem ersten Bewerb seit fast zwei Jahren sprang der Salzburger 140 Meter weit und geht als Sechster in die Loipe (45 Sekunden Rückstand). Franz-Josef Rehrl (12.) und Lukas Greiderer (14.) befinden sich ebenfalls noch in Lauerstellung.