Härtetest für Österreichs Eishockey-Team gegen Tschechien

6. April (17.30 Uhr) gegen Tschechien in Znojmo

8. April (17.30) gegen Tschechien in Linz

14. April (19:00) gegen Polen in Graz

16. April (16:00) gegen Polen in Graz

23. April (18:00) gegen Italien in Bruneck

24. April (14:30) gegen Italien in Innsbruck

28. April (19:00) gegen Schweden, Ort offen

30. April (12:00) gegen Finnland in Ostrava

1. Mai (16:00) gegen Tschechien in Ostrava

9. Mai (17:00) gegen Deutschland in Schwenningen