Große Reichweite, neues Voting: ÖSV-Logo polarisiert weiterhin

150.000 Votings sind das Ziel des Unternehmers, der mit dem "Mikado-Logo", wie er es nennt, nicht wirklich etwas anfangen kann. Darüber hinaus stößt sich Mucha an den kolportierten Kosten des neuen Brandings: "130.000 Euro soll die Werbeagentur Scholz & Friends dem Vernehmen nach kassiert haben", schüttelt Mucha den Kopf. "Ich will nicht meckern und habe auch nichts gegen diese Agentur. Ich will einfach nur ein schönes Logo, für das wir uns nicht genieren müssen."

1.000 Euro für den Sieger

Die Urheber der nun alternativ eingesendeten Logos erhalten für ihre Vorschläge keinen Cent. Der Gewinner der Abstimmung soll jedoch belohnt werden. Mucha: "1.000 Euro gibt es für den Sieger aus meiner Tasche. Das kann ich mir leisten", dazu gibt es eine Uhr von Maurice Lacroix, einen Mini-Goldbarren und vermutlich jede Menge Aufmerksamkeit. Denn Mucha will, nachdem die Würfel seiner Abstimmung Ende Mai gefallen sind, ein neues Voting zwischen seinem Sieger-Logo und dem Acon veranstalten.

Und er hofft, dass schließlich "sein" Logo vom ÖSV auch übernommen wird. Dem Skiverband richtet Mucha aus: "Der ÖSV will, dass Gras über die Sache wächst. Und obwohl wir eh kaum noch Schnee haben kann ich versprechen: Es wird kein Gras drüber wachsen."