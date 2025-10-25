Paukenschlag in Graz: Die 99ers feuern Trainer Harry Lange
In der ICE Hockey League sind noch nicht einmal zwei Monate gespielt und schon haben zwei österreichische Teams ihren Trainer gefeuert.
Nach Gerry Fleming bei den Vienna Capitals musste am Samstag auch Harry Lange bei den Graz 99ers seinen Platz räumen. Das Fass zum Überlaufen brachte am Freitag die 2:3 n.V. Niederlage gegen die Black Wings Linz, die davor Tabellenletzter gewesen waren.
Präsident Herbert Jerich sah das Ziel Meistertitel in Gefahr und reagierte: "Es ist zu 100 Prozent meine persönliche Entscheidung. Ich möchte mich bei Harry ausdrücklich für sein Engagement für die Graz99ers bedanken. Aber wir werden nun mit einem neuen Trainer unser Ziel, den Meistertitel zu erkämpfen, weiter verfolgen."
Beim Sonntag-Heimspiel gegen den aktuellen Tabellenletzten Vorarlberg wird Sportdirektor Philipp Pinter die Mannschaft coachen.
