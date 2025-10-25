Paukenschlag in Graz: Die 99ers feuern Trainer Harry Lange

In der ICE Hockey League sind noch nicht einmal zwei Monate gespielt und schon haben zwei österreichische Teams ihren Trainer gefeuert.

Nach Gerry Fleming bei den Vienna Capitals musste am Samstag auch Harry Lange bei den Graz 99ers seinen Platz räumen. Das Fass zum Überlaufen brachte am Freitag die 2:3 n.V. Niederlage gegen die Black Wings Linz, die davor Tabellenletzter gewesen waren.