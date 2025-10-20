Vienna Capitals ziehen die Reißleine: Trainer Fleming muss gehen

In der kurzen Pause nach dem Freitagspiel gegen den KAC fiel bei den Vienna Capitals die Entscheidung: Trainer Gerry Fleming , dessen Vertrag erst im Frühjahr verlängert wurde, wird beurlaubt .

Die Wiener waren mit 14 neuen Spielern in die Saison gestartet. Sportlich gab es im Vergleich zur Vorsaison dennoch keine Entwicklung. Das Fass zum Überlaufen brachte also die 2:3-Heimniederlage der Capitals am Freitag gegen den KAC. Gegen die Klagenfurter sind die Capitals in der Liga schon seit Jänner 2023 ohne Erfolg.

Danach wirkte Fleming schon ratlos und begründete die Niederlage, dass die Spieler keine Spielzüge machen.

Assistant-Coach Fabian Scholz wird bis zur Länderspielpause im November interimistisch übernehmen.