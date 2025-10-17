Eishockey: Der KAC verlängert die schwarze Serie der Capitals
Wenn der KAC in Kagran gastiert, dann ist immer Stimmung in der Steffl-Arena. 6.020 Zuschauer kamen zum Duell der Capitals mit dem Rekordmeister, es werden an die 500 KAC-Sympathisanten darunter gewesen sein. Sie durften am Ende ins Wochenende hinein feiern. Denn die Klagenfurter siegten verdient 3:2 und dürfen sich wieder Richtung Top-6 orientieren. Die Wiener werden sich auf einen beinharten Kampf um einen Platz unter den Top-10 einstellen müssen.
Bei den Capitals kamen mit Koschek, Lanzinger, Wallner und Richter vier Stürmer in den Kader zurück, beim KAC waren es mit Kempe, Mursak und Dahm drei Stammspieler.
Trotz des wieder besseren Kaders brachten die Wiener nicht jene Energie auf das Eis, die es braucht, um einen KAC zu besiegen. Immer wieder lösten sich die Klagenfurter und konnten auch dank taktischer Unachtsamkeiten der Capitals in Überzahl auf das Wiener Tor stürmen. Beim 0:1 durch Van Ee (16.) war noch ein schlechter Abpraller von Caps-Tormann Cowley entscheidend, beim 1:2 durch Kempe (31.) und beim 1:3 durch From (37.) hatten die KAC-Spieler aber leichtes Spiel.
Dass die Klagenfurter auch noch nicht in Form sind, zeigte KAC-Verteidiger Jensen Aabo mit einem perfekten Zuspiel auf Caps-Verteidiger Bourque, der auf 2:3 verkürzen konnte (45.). Doch es blieb dabei: Der KAC hat seit Jänner 2023 kein Pflichtspiel gegen die Caps verloren.
Kommentare