Eishockey: Der KAC verlängert die schwarze Serie der Capitals

Wenn der KAC in Kagran gastiert, dann ist immer Stimmung in der Steffl-Arena. 6.020 Zuschauer kamen zum Duell der Capitals mit dem Rekordmeister, es werden an die 500 KAC-Sympathisanten darunter gewesen sein. Sie durften am Ende ins Wochenende hinein feiern. Denn die Klagenfurter siegten verdient 3:2 und dürfen sich wieder Richtung Top-6 orientieren. Die Wiener werden sich auf einen beinharten Kampf um einen Platz unter den Top-10 einstellen müssen.

Bei den Capitals kamen mit Koschek, Lanzinger, Wallner und Richter vier Stürmer in den Kader zurück, beim KAC waren es mit Kempe, Mursak und Dahm drei Stammspieler.