Gold für Salcher und Aigner bei der Para-Ski-WM

Der Medaillenregen bei den Paraski-Weltmeisterschaften geht weiter. Bei den Alpinen in Espot (ESP) fährt Markus Salcher zu Abfahrts-Gold und holt damit zum vierten Mal in seiner Karriere ein WM-Speed-Double. Johannes Aigner legt einen Tag nach Kombi-Gold auch den WM-Titel in der Abfahrt nach. Michael Scharnagl erobert bei seiner ersten WM-Teilnahme die Bronzemedaille.

Bei der nordischen WM in Östersund (SWE) läuft Carina Edlinger im Biathlon ebenfalls zu Bronze. Als erste ÖSV-Athletin in der Geschichte gewinnt sie in dieser Sportart eine WM-Medaille.

Salchers Serie

Salcher hat bereits 2013 in La Molina, 2017 in Tarvis und im Vorjahr in Lillehammer das Speed-Double bei Weltmeisterschaften gewonnen. In Espot hat er nach dem Super-G-Titel auch jenen in der Abfahrt erfolgreich verteidigt. Es ist die achte WM-Goldmedaille für den 31-jährigen Routinier im ÖSV-Team. Salcher gewinnt bei den stehenden Männern mit dem knappen Vorsprung von acht Hundertstelsekunden auf den Schweizer Robin Cuche. Dritter wird der Kanadier Alexis Guimond (+1,04 Sek.). Nico Pajantschitsch belegt Rang 13.