Christian Hirschbühl verpasste den Slalom in Val d'Isere. Seine Vorarlberger Landsfrau Katharina Liensberger durfte in Chamonix nicht starten. Die Schweizerin Lara Gut-Behrami musste die Rennen in Courchevel und in Lienz auslassen. Alice Robinson (NZL) fehlte in Courchevel, US-Star Mikaela Shiffrin war zuletzt in Lienz nur in der Zuschauerrolle.

All diese Skistars, die allesamt bereits Weltcuprennen gewinnen konnten, hatten eine Corona-Infektion und mussten in Quarantäne.