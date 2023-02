Feuchtfröhliche Party: Wie die ÖSV-Stars ihre WM-Medaillen feierten

Schiefe Optik

ÖSV-Finanzreferent Patrick Ortlieb dagegen war nicht dabei, als Haaser und Schwarz die begierig wartenden Fotografen und Kameraleute mit einer Sektdusche beglückten. Während des Kombi-Super-G in Courchevel war der Ex-Rennläufer in einer offiziellen FIS-Jacke statt in ÖSV-Montur im Zielbereich gestanden. Der Vorarlberger unterhielt sich länger angeregt mit FIS-Präsident Johan Eliasch, mit dem der ÖSV in einen Rechtsstreit vor dem Internationalen Sportgerichtshof CAS verwickelt ist. Beim Slalom am Nachmittag gesellte sich Ortlieb dann zur ÖSV-Entourage um Alpinchef Mandl und stieß auch mit einem Gläschen an.