WM-Kombination an Pinturault, Silber und Bronze an Schwarz und Haaser

Heimjubel

Für den in dieser Saison so leidgeprüften Kombi-Olympiasieger von 2019 war es eine Erlösung. Denn seit seinem Gesamtweltcupsieg 2021 hat der 31-Jährige keinen einzigen Erfolg mehr geschafft, zuletzt hatte Alexis Pinturault alles seiner Heim-WM untergeordnet. Und anders als so oft in diesem Winter hielt das labile Nervenkostüm dem Druck stand. „Ein perfekter Tag. Eine super Leistung im Super-G, eine gute Leistung auch im Slalom, und dieser Slalom heute war sehr anstrengend mit vielen Kurven und einer sehr speziellen Setzung am Ende.“

Marco Schwarz aus Radenthein freute sich unterdessen über seine sechste WM-Medaille, es ist seine zweite in Silber nach jener im Teambewerb von Åre 2019. Im vergangenen Winter war der 27-Jährige nach einer Knöchelverletzung in der Saisonvorbereitung gar nicht und in diesem Winter erst spät auf Touren gekommen.

Und weil geteilte Freude bekanntlich die schönste ist, stieg mit Raphael Haaser gleich noch ein Österreicher aufs Podest: Der Tiroler hatte den Super-G als Dritter beendet, nun zeigte der 25-Jährige, der beim Slalom in Kitzbühel noch als Vorläufer unterwegs war, was alles in ihm steckt. Gerade einmal drei Zehntelsekunden verlor er auf Alexis Pinturault im Slalom, 0,26 Sekunden auf Marco Schwarz. „Ihn hab' ich ich gut auf der Rechnung gehabt, ich hab' ihn ja in den letzten Wochen schon Slalom trainieren sehen und auch heute beim Einfahren hat er mir schon sehr gut gefallen."

„Mega, ich freu’ mich riesig. Und natürlich auch mit der Geschichte mit meiner Schwester gestern, das macht es noch schöner. Ein super Tag“, sagte Raphael Haaser, nachdem er die 305. WM-Medaille für den ÖSV geholt hatte. „Es war ein sehr sauberer Slalomlauf, es hat sehr gut funktioniert. Hätte ich sinnlos riskiert, wäre ich vielleicht mit leeren Händen dagestanden. Und mit einem Teamkollegen auf dem Podest zu stehen, ist sensationell.“

Die Haasers sind nun das erste Geschwisterpaar seit den Kostelics, die bei der gleichen WM Medaillen holen - die Kroaten waren 2003 in St. Moritz erfolgreich. Kleiner Unterschied: Janica gewann Slalom und Kombination und Ivica den Slalom.