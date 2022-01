Es war einmal: Das doppelte Wiener Skiwunder

Die Frage taugt für das Millionenquiz: Wo war in der Zwischenkriegszeit fünf Monate lang und 49 Winter später am Dreikönigstag der Nabel des Skisports? a) in Kitzbühel, b) in Val-d’Isère, c) in St. Moritz, oder d) in Wien?

Selbst der zum Langzeit-Quizmaster gewordene Ex- Rennläufer Armin Assinger würde mit der Antwort d) wohl zögern.