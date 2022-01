Tournee-Leader Kobayashi gewinnt die Qualifikation in Bischofshofen

Weil das Bergiselspringen in Innsbruck am Dienstag dem Föhnsturm zum Opfer fiel, finden anlässlich der 70. Tournee gleich zwei Wettkämpfe auf der Paul Außerleitnerschanze in Bischofshofen statt. In der Qualifikation für den ersten Bewerb am Mittwoch (Beginn 16:30 Uhr) untermauerte Ryoyu Kobayashi seine Vormachtstellung.

Der 25-Jährige Japaner kam auf 141,5 Meter und war damit der Weiteste. Hinter dem souveränen Tournee-Leader landeten die beiden Norweger Marius Lindvik und Daniel Andre Tande. Kobayashi hat die ersten beiden Springen in Oberstdorf und Garmisch-Partenkirchen gewonnen und fliegt seinem zweiten Gesamtsieg entgegen.