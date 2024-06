Skisprung-Legende Vettori wird 60: Mit dem Schweinskopf auf der Schanze

Ernst Vettori feiert seinen 60. Geburtstag.

Wie berühmt sind Sie? Kennen die Menschen Sie noch?

Ich bin erstaunt, wie viele Leute wissen, wer ich bin. Gerade meine Generation. Gott sei Dank ist es nicht mehr so, wie zu meiner aktiven Zeit. Da war mir der Rummel manchmal zu viel. Ich bin froh, dass ich nie dieser Superstar war, weil dann ist das Leben in der Öffentlichkeit schwierig. Da gehst du dann lieber in den Wald.