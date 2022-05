Eishockey-WM: Die Gründe für Österreichs Klassenerhalt

Es waren die letzten 15 Minuten in der WM-Vorrunde, die letztlich dafür sorgten, dass Österreichs Eishockey erstklassig bleibt. 0:2 stand es nach zwei Drittel im Duell mit Großbritannien. Nach dem 5:3-Erfolg dank der fünf Treffer in 15 Minuten stiegen die Briten ab und holte Österreich mit einem Top-13-Resultat das beste WM-Ergebnis seit 2004. Wäre Österreich in diesem Spiel punktelos geblieben, wären die zuvor so guten Leistungen und die Punkte gegen USA (2:3 n.V.), Tschechien (2:1 n.P.) und Lettland (3:4 n.P) wertlos gewesen. Gründe für die sieben Punkte und den Klassenerhalt gibt es einige.