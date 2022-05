Eishockey-Teamchef Bader freute sich über Lob des Olympiasiegers

Mit fünf Toren in den letzten 15 Minuten dieser WM drehte Österreich das Spiel gegen Großbritannien und sicherte damit den Klassenerhalt bei der A-WM. Österreich schaffte mit sieben Punkten in sieben Partien einen Platz in den Top-13 und somit das beste Resultat seit 2004. Sichtlich erleichtert sprach Teamchef Roger Bader über…

…die erfolgreiche Mission: „Wenn man als Aufsteiger die Klasse halten kann, dann ist die Mission erfüllt. Wir hätten es einfachen haben können, wenn wir gegen Lettland das Penaltyschießen gewonnen hätten. So ist es zu diesem Big-Game gekommen. Es hat sehr schlecht begonnen und stand auf den Messers Schneide.“

…den Charakter der Mannschaft: „Der Grund, warum wir das drehen konnten, war, weil diese Gruppe an Menschen ein so extrem gutes Team ist. Die Spieler verstehen sich gut. Diese Mischung von 13 Debütanten und den anderen mit mehr als 100 Länderspielen war über mehrere Wochen so exzellent.“