Eishockey: Villach mausert sich zum Angstgegner der Capitals

An der Spitze der ICEHL verlor Bozen zum zweiten Mal in Folge. Nach dem 0:1 gegen Fehervar setzte es am Sonntag ein 2:3 gegen Salzburg. John Hughes gelang 44 Sekunden vor dem Beginn einer Verlängerung der Siegestreffer.

Schlusslicht Linz gelang mit dem 2:1 in Dornbirn der erste Sieg seit dem 26. Dezember (2:1 in Wien). Der KAC feierte nach dem 6:0 in Linz mit dem 6:1 gegen Bratislava den zweiten Kantersieg an diesem Wochenende. Graz verlor nach dem 6:2 gegen die Capitals das Auswärtsspiel in Innsbruck mit 3:6.