Eishockey-Talent Wraneschitz: „Es war einfach geil“

Es ist vier Tage her, dass in Edmonton das Unter-20-Team der USA die Alterskollegen aus Kanada im Finale einer hochklassigen Junioren-WM mit 2:0 besiegt hat. Das Schaulaufen der weltbesten Eishockey-Talente hat in Nordamerika einen riesigen Stellenwert. Auch Österreich war mit dabei.

Nach den vier Niederlagen in der Vorrunde war das Turnier früh zu Ende. Einen Gewinner gab es dennoch: Obwohl Tormann Sebastian Wraneschitz bei seinen drei Einsätzen 21 Tore kassierte, bekam der 18-jährige Wiener von vielen Experten Lob. Es wäre keine Überraschung, wenn er in Zukunft bei den Vienna Capitals (die Wiener spielen am Sonntag, 17.30 Uhr, gegen Villach) von größeren Klubs beobachtet werden würde.

Matt Zaba gab die Initialzündung

Für den KURIER nahm sich der Schüler der Vienna Capitals Hockey Academy Zeit, um über seine noch kurze Karriere zu sprechen.

Erst vor acht Jahren begann Wraneschitz mit dem Eishockeyspielen, nachdem er mit zehn Jahren erstmals ein Capitals-Spiel besucht hatte. „Ich habe damals Matt Zaba im Tor gesehen. Das hat mich so interessiert, dass ich es auch probieren wollte.“