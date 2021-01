Nach 0:7: Österreichs U20 bei der Eishockey-WM überfordert

Sebastian Wraneschitz stand für die Vienna Capitals sechsmal auf dem Eis und machte nun in Kanada viel Werbung in eigener Sache. Der 18-Jährige stand unter Beschuss wie kein zweiter Torhüter dieser WM (194 Torschüsse in drei Spielen), war aber stets fokussiert und verhinderte mit vielen guten Paraden noch höhere Niederlagen. "Der wenig bekannte österreichische Torhüter wurde zu einer Sensation nach großartigen Leistungen gegen zwei der Großmächte", schrieben die Experten von "The Hockey News" nach der Schweden-Partie. Da erst 18 Jahre, kann Wraneschitz auch nächstes Jahr wieder dabei sein.

Für Kapitän Marco Rossi war das Turnier der Abschied aus dem Nachwuchs-Eishockey. Der 19-jährige Vorarlberger reist nach St. Paul weiter, um sich bei den Minnesota Wild im Trainingscamp ab 4. Jänner einen Kader-Platz für die am 13. Jänner beginnende NHL zu erkämpfen. Der Center bekam einen Vorgeschmack, was in Zukunft auf ihn wartet. "Für mich war es sehr speziell, auch ich habe das erste Mal gegen solche Top-Nationen gespielt. Es war viel gute Erfahrung gegen die Topspieler der anderen Mannschaften", erklärte Rossi.