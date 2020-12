Eishockey-Talent Rossi erhielt von Minnesota Freigabe für U20-WM

Rossi war beim NHL-Draft von Minnesota an Nummer neun gewählt worden und ist aktuell an die Zürich Lions verliehen. Aufgrund eines positiven Coronatests musste der Center gleich nach seinem Debüt pausieren. Nachdem drei Teammitglieder ebenfalls positiv getestet worden sind, wurde für die ganze Mannschaft Quarantäne verordnet, die nächsten Spiele des Schweizer Topklubs wurden vorschoben.

Österreichs U20-Team bereitet sich ab Sonntag auf die WM vor und fliegt am 13. Dezember nach Kanada. Das erste Spiel des Turniers in Edmonton bestreitet die ÖEHV-Auswahl am 26. Dezember gegen die USA.