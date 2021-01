Wie die Eishockey-Liga durch die Corona-Krise kommt

Bratislava im Grenzstau

Die Klubs und die Liga-Organisatoren haben gelernt, flexibel zu bleiben. Sonst wäre eine Meisterschaft unmöglich. Weil es auch keine Zuschauer gibt, ist sogar das Heimrecht nicht mehr so wichtig. So wird zum Beispiel Liga-Debütant Bratislava im Grunddurchgang 24 Auswärtsspiele und nur 16 Heimspiele haben. Die Slowaken haben das Problem, dass sie wegen der technischen Ausstattung für die Livestreams Heimspiele in der großen Arena von Slovan absolvieren. Weil der slowakische Top-Klub in seiner Liga aber auch viele Partien nachtragen muss, ist die Halle nicht immer verfügbar.

Wie es im Frühjahr weitergeht, wird in den nächsten zwei Wochen entschieden. Dann wird klar sein, ob Österreichs Verband im Februar ein Turnier veranstaltet und wenn ja, welche Spieler eingesetzt werden. Die Liga möchte nicht unterbrechen.

Sollte es keine großen Verschiebungen mehr geben, dann wird die Meisterschaft wie geplant stattfinden. Auch eine Verlängerung um sieben bis zehn Tage ist denkbar, da Österreichs Nationalteam heuer keine WM bestreitet.