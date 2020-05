Vienna Capitals holen Tormann Jürgen Penker

Es war schon vor der Saison ein großes Risiko, dass die Vienna Capitals nur mit Legionär Matt Zaba und dem erst 19-jährigen David Kickert auf der Tormannposition planten. Nicht, weil Kickert das Vertrauen nicht rechtfertigen konnte, aber der Wiener war schon fünf Wochen verletzt und wird im Dezember bei der Unter-20-WM sein. Eine Verletzung von Zaba hätte schlimme Folgen für die Capitals.



Mit einem Schachzug haben die Wiener nun dieses Risiko auf ein Minimum reduziert. Denn am Mittwoch verpflichteten die Capitals Ex-Teamtorhüter Jürgen Penker.



Der 31-jährige Vorarlberger spielte zuletzt in der Slowakei (Nitra) und Norwegen (Lørenskog). 2010/2011 hatte er mit Adam Hauser ein starkes Tormann-Duo bei den Capitals gebildet. Vor ein paar Wochen beendete er wegen eines Todesfalls in der Familie sein Engagement in Norwegen und wollte nach Österreich zurück.



Capitals-Coach Tommy Samuelsson begründet die Verpflichtung: „Es geht jetzt in die entscheidenden Monate. Wir dürfen nicht von Verletzungen abhängig sein und brauchen mehr Tiefe.“



Da österreichische Torhüter im Kaderbewertungssystem nur maximal zwei Punkte zählen, muss für Penker niemand abgemeldet werden. Wenn aber Verteidiger Philippe Lakos nach seiner Verletzung zurückkehrt, muss jemand verabschiedet werden, da die 60 Punkte nicht überschritten werden dürfen.