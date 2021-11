Tod von Bratislava-Stürmer Sadecky: Die Tragödie und ihre Folgen

Mit drei Partien ging am Dienstag die ICE Hockey League nach der Länderspielpause weiter. In der Tabelle standen 14 Teams, am Freitag sollte Bratislava in Villach antreten. Doch dazu wird es nicht kommen.

Der Verein, der in der Saison 2020/2021 der in Österreich gegründeten mitteleuropäischen Liga beigetreten war, wird die Saison nach brutal harten Schicksalsschlägen vorzeitig beenden, einige Spieler haben den Klub bereits verlassen.