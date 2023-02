Eishockey-Superstar Alexander Owetschkin trägt Trauer

Russlands Eishockey-Star Alexander Owetschkin trauert um seinen Vater, der mit 71 Jahren verstorben ist. Der 37-jährige NHL-Profi der Washington Capitals gab die Nachricht vom Ableben seines Vater Michail am Mittwoch via Instagram bekannt: "Heute habe ich meinen Vater verloren ... Ich danke allen für die Unterstützung, aber bitte habt Verständnis und stört meine Familie nicht in dieser für uns schwierigen Zeit."