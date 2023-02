Eishockey: So sieht Österreichs Fahrplan für die WM 2023 aus

Bader betont: „Wer mich kennt, der weiß, dass mir Leistungen in den Partien des Nationalteams wichtiger sind als in der Liga. Das ist ein ganz anderes Spiel.“

Mittlerweile ist auch der Fahrplan bis zur WM in Tampere (ab 12. Mai) fixiert. Das erst von fünf Teamcamps beginnt am 2. April in Villach. Danach geht es nach Innsbruck, Deggendorf, Linz und Wien. Testspiele sind geplant gegen Slowenien, Italien (2), Deutschland (2), Tschechien (2) und die Slowakei (2).

Bei der WM 2023 trifft Österreich auf Frankreich, Schweden, Dänemark, die USA, Deutschland, Finnland und Ungarn. 2022 ließ das Team in der Gruppe Norwegen und Großbritannien hinter sich und belegte den elften Endrang.