Österreich bei der Eishockey-WM 2023 mit sieben Spielen in zehn Tagen

Österreichs Eishockey-Nationalteam der Männer wird bei der A-WM 2023 erneut in Tampere antreten und sieben Spiele in zehn Tagen absolvieren. Die Match-Ansetzung brachte die Auftaktpartie am 13. Mai gegen Frankreich, es folgen Schweden (14.), Dänemark (16.), USA (17.), Deutschland (19.). Gastgeber Finnland (20.) und Ungarn (22.).

"Man kann den Spielplan nicht beeinflussen, wir nehmen es, wie es kommt", wird Head Coach Roger Bader in einer Verbandsaussendung zitiert. "Speziell der WM-Start mit vier Partien in fünf Tagen stellt eine hohe Belastung dar, mit der man umgehen muss." Österreich hatte heuer in der Nokia Arena im letzten Gruppenspiel Großbritannien 5:3 besiegt und den Klassenerhalt fixiert.