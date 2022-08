Von den Vienna Capitals zu WM-Gold mit Kanada

Es war ein Angebot, das er nicht ablehnen konnte. Im Sommer 2021 hatte sich Dave Cameron schon auf die Saison mit den Vienna Capitals vorbereitet. Doch dann wollte der kanadische Verband den ehemaligen NHL-Coach für das U20-Team für die Heim-WM.

In der Nacht auf Sonntag feierte Cameron seinen bislang größten Erfolg. Sein Team setzte sich im Finale der Unter-20-WM vor 13.327 Zuschauern in Edmonton gegen Finnland mit 3:2 nach der Verlängerung durch, Kanada wurde zum 19. Mal Junioren-Weltmeister. Der entscheidende Treffer gelang Kent Johnson in der 64. Minute.