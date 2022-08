Wild auf Minnesota: Marco Rossi ist „so gut wie noch nie“

Zwei Spiele absolvierte Marco Rossi für Minnesota Wild in der National Hockey League, den Rest der Saison verbrachte er im Farmteam Iowa und brach dort den Punkterekord für Rookies. „Ich habe es noch nicht geschafft“, sagte der 20-jährige Vorarlberger am Samstag in Wien bei einem von seinem Partner Moser Medical organisierten Termin in Wien.

In der im Oktober beginnenden Saison will Rossi den Durchbruch in der NHL schaffen und Stammspieler werden. Die Voraussetzungen sind vielversprechend. Erstens hat Minnesota mit Kevin Fiala einen starken Spielmacher nach Los Angeles abgegeben, hat zweitens ein Problem mit dem Salary Cap (kann also keinen teuren Spieler verpflichten). Und drittens: „Stand jetzt bin ich so gut beinand’ wie noch nie.“

Rossi strotzt vor Selbstbewusstsein, geht aber wie gewohnt demütig an die Aufgabe heran: „Derzeit wäre eine Center-Position frei, aber ich werde sie mir erst verdienen müssen.“ Dafür hat er im Sommer hart gearbeitet und mit renommierten Coaches an seinen „Skills“ gearbeitet. „Vor allem am Schießen und am Eislaufen“, erklärt Rossi.