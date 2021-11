Eishockey-Profi Janine Weber: "Deutschland hat den ganzen Druck"

Mit dem Schlagerspiel gegen Gastgeber Deutschland startet Österreich heute in Füssen in das Olympia-Qualifikationsturnier (17.15 Uhr/live ORF Sport+). „Wenn wir da gewinnen, dann ist alles drinnen. Die Deutschen sehen sich selbst als Favorit. Die Underdog-Rolle gefällt uns. Sie haben den ganzen Druck“, freut sich Janine Weber, Österreichs einzige Legionärin in der Premier Hockey Federation, der höchsten Profi-Liga in Nordamerika.

Weber spielt seit 2013 in Übersee, ihr Team heißt Connecticut Whale. In der Liga wurde heuer der Salary Cap wieder rauf 300.000 Dollar angehoben. Top-Spielerinnen kommen in der sechsmonatigen Saison auf 30.000 Dollar, Ergänzungsspielerinnen auf 10.000 Dollar. "Es haben viele von uns Nebenjobs", berichtet Weber, die selbst als Skills-Coach arbeitet und im Sommer Trainingscamps veranstaltet.