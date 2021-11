Als Benjamin Maier von seinen Erlebnissen in China berichtete, wurde es schlagartig leise im Restaurant 1809 am Fuße des Innsbrucker Bergisels. Drei Wochen hatte der Vizeweltmeister im Viererbob im Oktober zu Trainingszwecken in Peking verbracht, und er kann abenteuerliche und bisweilen aberwitzige Anekdoten erzählen. Von einem hermetisch abgeriegelten Flughafenterminal, von fast schon hysterischen Desinfektionsaktionen, oder von der offiziellen Order, keinem Chinesen zu nahe zu kommen.