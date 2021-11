Historischer Kampf: Wie eine Frau den Iran verließ, um Boxerin zu werden

„Jeden Tag spreche ich mit ihr. Sie ist immer in meinem Herzen und schaut auf mich herab. In meinem Leben gibt es viele Herausforderungen, aber ich muss sie annehmen und mich auf meinen Sport konzentrieren.“ Sadaf Khadem ist Boxerin. Für ihren Traum verließ sie ihre Familie – nun aber hat die wichtigste Person ihres Lebens sie verlassen. Für immer.

Die 26-Jährige konnte nicht ahnen, dass ihre Mutter kurz nach einem Familientreffen vor zwei Monaten in der Türkei am Coronavirus sterben würde. „Weil es in meiner Heimat Iran zu wenig Impfstoff gibt“, erklärt Sadaf Khadem mit Tränen in ihren Augen.