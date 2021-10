Allein unter Männern: Eine Salzburgerin und ihr blutiges Handwerk

Der Weg in einen Boxklub war zugleich ihr erster Schritt in eine unerwartete Karriere. Schritt Nummer zwei folgte beim Besuch des Therapeuten Roland Aicher. "Wir blieben danach in Kontakt. Er erzählte mir von seinen Cutman-Kursen und fragte, ob ich mal den Anatomie-Unterricht halten möchte. Ich hatte keine Ahnung, was ein Cutman ist, aber ich sagte zu. Überraschenderweise gefiel es mir so gut, dass ich 2020 selbst einen Kurs absolvierte", sagt Lürzer, die damals die erste und einzige Frau war.