Fury vs. Wilder III: Zwei Boxer auf den Spuren von Muhammad Ali

Drei Kämpfe zwischen Boxern sind rar. Dennoch gab es in der Geschichte des Sports bereits einige nennenswerte Trilogien. Die bisher bekannteste fand zwischen Muhammad Ali und Joe Frazier (1971 –1975) statt. Der erste Kampf wurde zum "Fight of the Century", den Frazier nach Punkten für sich entscheiden konnte. Sieger der zwei darauf folgenden Kämpfe wurde Ali, der spätestens nach dem "Thrilla in Manila" in Allerwelt bekannt wurde.