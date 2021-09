Box-Sensation: Joshua verliert gegen Usyk und alle seine Titel

Die letzten Momente als Champ

Stur und ohne auch nur einmal zur Seite zu blicken, ging Usyk seinen Weg beim Walk-in. Hinter einer Maske verbarg er seine Emotionen, die er auch ohne nicht gezeigt hätte. Hoch fokussiert stieg er in den Ring und wartete auf seinen Kontrahenten, der zum Song "No easy way out" jede Sekunde des Einmarsches genoss. Vielleicht ließ sich "AJ" absichtlich sehr viel Zeit beim Einlauf, weil er bereits ahnte, was ihn wenige Minuten später im Ring erwarten wird. Die letzten Augenblicke mit den vier Weltmeisterschaftsgürteln im Rücken. Die letzten Momente als Champ.

Mit "Let's get ready to rumble" heizte Ringsprecher Legende Michael Buffer das 15 Grad kühle ausverkaufte Stadion im Herzen Londons noch einmal ordentlich auf. Die Fans tobten, als ihr "AJ", der ganze Stolz Englands, wie Buffer ihn beschrieb, seine weiße Robe auszog und sich in der Ringmitte positionierte. Immer wieder suchte er den Kontakt zu seinen Fans, schaute ins Publikum und lachte. Ihm gegenüber stand das genaue Gegenteil. Usyk fixierte "AJ" mit seinen eindringlichen Augen, konnte es kaum erwarten, endlich zu boxen und startete dementsprechend in den Kampf. Die zwei Olympiasieger von 2012 zeigten einen erstklassigen hochspannenden 12 Runden-Kampf im Schwergewicht.