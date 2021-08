Profiboxer Mansur Elsaev: Ein Flüchtling träumt vom WM-Titel

20 Minuten vor dem geplanten Interview klingelt es an der Tür. Im Flur steht ein Mann mit haselnussbraunen Augen und einem herzlichen Lächeln. "Guten Morgen, ich bin’s, Mansur, der Boxer", sagt der Zufrühkommer. Erst am zweiten Blick erkennt man die dunklen Ringe unter den Augen – nicht etwa vom Boxen, sondern von einer arbeitsreichen Nacht. "Am Wochenende bin ich Türsteher. Die Schicht war früher fertig, deshalb bin ich direkt hergefahren", sagt Mansur Elsaev.