Showdown zweier Box-Stars: Kampf um vier Gürtel mit ganz viel Stil

"Ich bin hier, um zu gewinnen, das ist die Kämpfermentalität. Viele werden das nicht verstehen, denn 99 Prozent der Menschen sind zivilisierte Menschen. Den Job, den ich gewählt habe, der ist für die Unzivilisierten. Das ist ein Sport aus Kampf und Krieg. Wir sind keine zivilisierten Menschen, wir sind Krieger – und ich liebe es", sagte Joshua im Januar in einem Video. 1989 wurde Anthony Oluwafemi Olaseni Joshua, kurz "AJ" genannt, in Watford als Sohn nigerianischer Einwanderer geboren. Nach seinem Schulabbruch machte er eine Maurer-Lehre und wurde immer wieder in Schlägereien und andere kriminelle Straftaten verwickelt.

Das Weglaufen vor der Polizei könnte ein Grund für seine Schnelligkeit sein. Denn die 100 Meter lief der 2-Meter-Mann früher in 11,6 Sekunden. Bevor ihn sein Cousin mit 18 Jahren erstmals ins Boxtraining mitnahm, wollte AJ Leichtathlet oder Fußballer werden. Doch der Schritt in die Boxhalle prägte seine Zukunft. "Boxen ist ein Segen. Ich mache es aus Leidenschaft, nicht als Beruf", sagt der 31-Jährige. Seine unerwartete Niederlage 2019 gegen Andy Ruiz hat Joshua längst verdaut. Für Fehler ist diesmal kein Platz, wenn er sich gegen Usyk behaupten will. Das weiß AJ und bereitete sich deshalb im "Rocky Marciano Stil der alten Schule" vor, um seinen Profi-Rekord von 24 Siegen (22 K.Os) und einer Niederlage am Samstag zu erweitern.